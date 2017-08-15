Иван Цецерский проверил готовность школы №5 к новому учебному году

15:56, 15 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 15 августа, глава Пскова Иван Цецерский проверил готовность школы №5 к новому 2017-2018 учебному году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, в выездном мероприятии также приняли участие сотрудники Управления образования, отдела надзорной деятельности Госпожнадзора, санитарного надзора Управления Роспотребнадзора, УФСБ, представители городского Совета родительской общественности, комиссии по делам несовершеннолетних УМВД.

Директор школы Наталья Веселкова провела экскурсию для участников комиссии. Показала учебные кабинеты, столовую, медицинский пункт, спортивный зал, санузлы, зону рекреации. Она сообщила, что из муниципального бюджета для проведения ремонтных работ в школе было выделено около 250 тысяч рублей. На эти средства были заменены лампы освещения в спортивном зале, произведен ремонт оконных блоков, приобретены строительные материалы на косметический ремонт. К 1 сентября будет завершен ремонт пола в библиотеке.

Наталья Веселкова также отметила, что в этом году школа примет два класса первоклассников по 30 человек в каждом.

Иван Цецерский положительно оценил качество проведенной работы. «В школе есть мобильный компьютерный класс, почти в каждом кабинете интерактивная доска или интерактивное оборудование, отдельный кабинет технологии для приготовления пищи и современная мастерская для шитья. Школа готова к новому учебному году и отвечает всем необходимым требованиям», - подчеркнул глава города и поблагодарил родителей за неравнодушное отношение к судьбе школы и активное участие в подготовке помещений к новому учебному году.

Участники выезда также осмотрели дошкольное образовательное учреждение на базе отдельно стоящего здания «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина». У Членов комиссии детский сад вызвал положительные эмоции, замечаний обнаружено не было.

Также комиссия посетила школу №10. Директор школы Ольга Федорова рассказала и показала результат работ, проведенных в учебном заведении: «Проведен косметический ремонт учебных помещений и коридоров. На средства, выделенные из муниципального бюджета, поменяны окна, двери, проведен ряд электромонтажных работ, заменены световые приборы, отремонтирована рекреационная зона и напольное покрытие».

По линии Роспотребнадзора комиссия проверила подготовку пищеблоков, медицинских кабинетов, снабжения учащихся бутилированной питьевой водой. Особое внимание комиссией было уделено исполнению предписаний государственного пожарного надзора и полиции.

В завершении обхода директор школы выразила признательность Управлению образования города, педагогическому составу школы и родителям учащихся за помощь в проведении ремонта.

По итогам сегодняшнего дня работы комиссии все осмотренные образовательные учреждения получили положительную оценку. Всего в рамках муниципальной программы на подготовку школ и детских садов к 1 сентября в 2017 году было выделено более 35 миллионов рублей. Из них 8 миллионов - это средства, направленные на установку новых, соответствующих всем стандартам безопасности и экологичности, пластиковых окон в рамках программы «500 окон», которая была разработана по предложению главы Пскова Ивана Цецерского. Средства на эти цели поступили в 27 учреждений: 14 детских садов, 12 школ, 1 учреждение дополнительного образования.

Напомним, в муниципальную систему образования входит 28 школьных общеобразовательных учреждений, в которых занимаются свыше 23-х тысяч детей, 56 дошкольных учреждений с 11-ю тысячами воспитанников, 6 учреждений дополнительного образования, которые посещают около 17-ти тысяч детей. Всего в школы и детские сады 1 сентября 2017 пойдут более 50-ти тысяч детей.