На выборах в Псковскую городскую Думу задействуют КОИБы

14:17, 15 августа 2017, ПАИ

Члены Избирательной комиссии Псковской области единогласно приняли решение использовать КОИБы при голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Соответствующее обращение поступило от Территориальной избирательной комиссии Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

За использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) проголосовали члены Избирательной комиссии области с правом решающего голоса от семи политических партий.

Избирком единогласно определил, что комплексы обработки избирательных бюллетеней на выборах депутатов городской Думы будут установлены на пятидесяти избирательных участках города Пскова и постановил, что использование участковыми избирательными комиссиями КОИБов и подсчет голосов избирателей осуществляются в строгом соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также Инструкцией о порядке использования комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах и референдумах, проводимых на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением ЦИК РФ.

Член комиссии от партии КПРФ Павел Левенков предложил, «чтобы ни у кого не возникало вопросов по работе КОИБов», провести практическое занятие с демонстрацией последовательности действий КОИБов, чтобы представители политических партий воочию увидели, как они работают и обслуживаются, получили ответы на все интересующие их вопросы. Предложение коммуниста поддержали все члены Избирательной комиссии Псковской области.

Расходы на использование КОИБов будут осуществляться за счет средств местного бюджета города Пскова, выделенных ТИК города на подготовку и проведение выборов депутатов Псковской гордумы.

Предложение разместить КОИБы на 50 избирательных участках из 93-х в границах отдельных одномандатных избирательных округов сформулировано Псковской городской Думой и поддержано территориальной избирательной комиссией Пскова для того, чтобы была полная корреляция с результатами с ручным подсчетом голосов и результатами, подведенными с использованием технических средств. Получается определенная схема «50 на 50» для сравнения результатов голосования.

Также на своем заседании члены Избирательной с правом решающего голоса утвердили результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов в региональных радиопрограммах в июле 2017 года и отметили соблюдение государственным региональным радиоканалом, средством массовой информации «Седьмое небо» требований закона Псковской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом».