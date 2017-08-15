В плюсской деревне Ляды построят отдельный пожарный пост

14:22, 15 августа 2017, ПАИ

Отдельный пожарный пост планируется построить в поселке Ляды Плюсского района. Об этом на заседании администрации региона под председательством губернатора Псковской области Андрея Турчака рассказал начальник Управления специальных программ Игорь Виноградский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

По словам Игоря Виноградского, средства на проведение работ будут выделены по областной государственной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Также в рамках госпрограммы планируется продолжить усовершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера, приобретение средств индивидуальной защиты для органов дыхания для населения, проведение областных, зональных и всероссийских соревнований «Школа безопасности».

Андрей Турчак поинтересовался ходом реализации программы по установке в частных домовладениях Псковской области датчиков дыма.

«В этом году предварительно в трех районах будут установлены датчики. На эти цели предусмотрено порядка 600 тысяч рублей», — ответил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.