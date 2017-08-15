Дмитрий Месхиев станет гостем ПАИ-live в 17:00

14:29, 15 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 15 августа, в 17:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев.

17 августа Псковский драматический театр открывает новый сезон, на большой сцене будет показан спектакль «Усвятские шлемоносцы» в постановке Александра Кладько. Через месяц — с 15 по 17 сентября — в регионе пройдет фестиваль, посвященный творчеству писателя Сергея Довлатова «Заповедник». Дмитрий Месхиев расскажет, что готовит ТКД для псковских зрителей и гостей со всей России.

Свои вопросы гостью эфира можно оставить на странице ПАИ-live.