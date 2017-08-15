Одежду украла девушка из магазина в Великих Луках

14:35, 15 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские задержали девушку, подозреваемую в краже одежды из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Вокзальной поступил сигнал «Тревога». Администратор магазина рассказала стражам порядка, что неизвестная девушка украла одежду и скрылась.

Вскоре у дома по Нелидовскому проезду сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую 19-летнюю жительницу Великих Лук и доставили ее в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.