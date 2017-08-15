До +25 градусов ожидается в Псковской области 16 августа

18:20, 15 августа 2017, ПАИ

16 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днём – от +20 до +25.

Атмосферное давление - ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.