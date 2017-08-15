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Общество

Владимир Путин подарил школьнику из Новосокольников гитару

Губернатор Псковской области Андрей Турчак со встречи с президентом РФ Владимиром Путиным привез подростку из Новосокольников Ивану Волкову личное пожелание от главы государства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в июне школьник обращался на «прямую линию» Владимира Путина с просьбой подарить ему гитару. А уже в июле по поручению президента новый инструмент передали мальчику прямо в руки.  

В ходе встречи с Владимиром Путиным Андрей Турчак передал главе государства слова благодарности от Ивана Волкова за подарок и фотографию мальчика с новой гитарой.

В свою очередь президент оставил на обратной стороне фотографии пожелание для школьника: «Ваня, как бы ты не построил свою жизнь: с музыкой, с наукой, производством — главное — это чтобы ты был здоров, успешен и счастлив!»

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