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Годовалый ребёнок пострадал при столкновении УАЗа и «Деу» в Невельском районе

14 августа около 14:00 в деревне Зуи Невельского района 51-летний водитель автомашины УАЗ «Патриот» на грунтовой дороге столкнулся с ехавшим на встречу автомобилем «Дэу Нексия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пострадал в этой аварии годовалый пассажир УАЗа. Его доставили в больницу Великих Лук.

Ещё одно ДТП в Невельском районе случилось в 13.00 в садоводческом товариществе «Восход – 1» у деревни Ширнево. Там 20-летний водитель ВАЗ–21124 нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и совершил столкновение с «Лада Гранта». В результате виновник аварии получил ранения и самостоятельно обратился за медпомощью в Невельскую районную больницу.

В 12:00 в Пушкиногорском районе на 21-м километре дороги Новгородка - Пушкинские Горы 40-летний водитель автомашины «Ниссан Альмера» при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в ехавший впереди и поворачивающий налево  автомобиль «Шевроле Нива». Травмы в аварии получили 59-летний водитель «Нивы» и 13-летний пассажир «Нисана». Госпитализация им не потребовалась.

Также в ГИБДД рассказали подробности аварии, произошедшей около 2:10 в деревне Барбаши Псковского района. Напомним, там автомобиль «Тойота Карина» съехал в пожарный водоём и затонул. Водитель погиб на месте. В этой аварии пострадал 29-летний пассажир машины. Его госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу.

Других аварий за минувшие сутки в Псковской области не зарегистрировали. На дорогах региона задержали 10 нетрезвых водителей.

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