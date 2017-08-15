Команды для участия в блинной битве набирают организаторы псковского Медового фестиваля

15:28, 15 августа 2017, ПАИ

19 августа в рамках Медового фестиваля в Детском парке Пскова состоится блинно-медовая битва. Для участия в благотворительном кулинарном состязании набираются команды по четыре-пять человек. Это могут быть семейные сборные, объединения коллег, друзей, рассказали Псковскому агентству информации организаторы фестиваля.

Блинно-медовая борьба будет заключаться в необходимости за отведённое время испечь и раздать как можно большее количество блинов. В распоряжении каждой команды будут продукты, спецодежда, огромная сковорода диаметром в один метр и 100 тарелок. Раздавать блины предстоит за пожертвования от горожан, которые будут переданы фонду «Линия жизни» для маленького псковича, которому необходима операция.

Кто быстрее раздаст свои 100 тарелок с блинами, тот и выиграл. Все участники битвы получат призы от организаторов.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации.

Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».