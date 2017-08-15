0
15:28
Команды для участия в блинной битве набирают организаторы псковского Медового фестиваля
15:18
Андрей Турчак о ремонте псковских дорог: Хотели порадовать прокуратуру? (ВИДЕО)
15:16
Продолжается запись на кастинг конкурса «Миссис Бабушка - 2017»
14:29
Дмитрий Месхиев станет гостем ПАИ-live в 17:00
13:44
Power day пройдет в псковском клубе «С-фитнес» 28 августа
12:59
Площадки, предположительно, для ритуальных обрядов, обнаружены на берегу Великой в Пскове
12:47
Следы переписок с соседними князьями обнаружили псковские археологи на территории ТЭЦ
Еще новости
Общество

Команды для участия в блинной битве набирают организаторы псковского Медового фестиваля

19 августа в рамках Медового фестиваля в Детском парке Пскова состоится блинно-медовая битва. Для участия в благотворительном кулинарном состязании набираются команды по четыре-пять человек. Это могут быть семейные сборные, объединения коллег, друзей, рассказали Псковскому агентству информации организаторы фестиваля.

Блинно-медовая борьба будет заключаться в необходимости за отведённое время испечь и раздать как можно большее количество блинов. В распоряжении каждой команды будут продукты, спецодежда, огромная сковорода диаметром в один метр и 100 тарелок. Раздавать блины предстоит за пожертвования от горожан, которые будут переданы фонду «Линия жизни» для маленького псковича, которому необходима операция.

Кто быстрее раздаст свои 100 тарелок с блинами, тот и выиграл. Все участники битвы получат призы от организаторов.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации. 

 Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Медовый фестиваль
Библиотечная площадка с виртуальным музеем будет работать на Медовом фестивале в Пскове Массажное оборудование представит на Медовом фестивале компания «Нуга Люкс» Конфеты премиум-класса представит компания «Ликом» на Медовом фестивале На Медовом фестивале в Пскове можно будет приобрести детские книги по ценам издательства На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля Средства от продажи 200-килограммового торта на Медовом фестивале пойдут на лечение маленького псковича Гигантский торт на «Медовом фестивале – 2017» вновь приготовит фуд-стилист из Москвы Изборский коллектив «Тканые одежды» представит на Медовом фестивале коллекцию «Дочуша» Опочецкие ансамбли «Забава» и «Ступени» выступят на Медовом фестивале в Пскове Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Команды для участия в блинной битве набирают организаторы псковского Медового фестиваля
15 августа 2017
Команды для участия в блинной битве набирают организаторы псковского Медового фестиваля
Андрей Турчак о ремонте псковских дорог: Хотели порадовать прокуратуру? (ВИДЕО)
15 августа 2017
Андрей Турчак о ремонте псковских дорог: Хотели порадовать прокуратуру? (ВИДЕО)
Продолжается запись на кастинг конкурса «Миссис Бабушка - 2017»
15 августа 2017
Продолжается запись на кастинг конкурса «Миссис Бабушка - 2017»
Дмитрий Месхиев станет гостем ПАИ-live в 17:00
15 августа 2017
Дмитрий Месхиев станет гостем ПАИ-live в 17:00
Power day пройдет в псковском клубе «С-фитнес» 28 августа
15 августа 2017
Power day пройдет в псковском клубе «С-фитнес» 28 августа
Площадки, предположительно, для ритуальных обрядов, обнаружены на берегу Великой в Пскове
15 августа 2017
Площадки, предположительно, для ритуальных обрядов, обнаружены на берегу Великой в Пскове
Следы переписок с соседними князьями обнаружили псковские археологи на территории ТЭЦ
15 августа 2017
Следы переписок с соседними князьями обнаружили псковские археологи на территории ТЭЦ
96 волков добыли охотники в псковских лесах в этом году
15 августа 2017
96 волков добыли охотники в псковских лесах в этом году

Идет загрузка...