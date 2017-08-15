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Общество

Продолжается запись на кастинг конкурса «Миссис Бабушка - 2017»

Продолжается запись на кастинг первого конкурса для бабушек - «Миссис Бабушка - 2017», который состоится 27 августа в конференц-зале аквапарка «Акваполис». Напомним, его организаторами выступают аквапарк «Акваполис», Медиахолдинг Псковской области и продюсерский центр «Королев продакшн».

«Участие а подобном мероприятии - лучший способ для любимых и дорогих бабушек показать всем, что жизнь на пенсии только начинается. Конкурс будет построен таким образом, что каждая участница сможет достойно себя представить и показать свои таланты и умения. Разнообразные фотосессии украсят семейный альбом, а яркие мероприятия добавят эмоций как детям наших участниц, так и внукам!» - сообщил Псковскому агентству информации его организаторы директор конкурса Николай Королев.

К участию в конкурсе допускаются участницы старше 45 лет, которые являются бабушками. Участница должна занимать активную жизненную позицию, которая поможет в полной мере раскрыть ее таланты. Наличие творческих навыков приветствуется.

Справки и прием заявок по телефону: 8(911)395-47-99

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  • «Миссис Бабушка - 2017»
Продолжается набор участниц на конкурс «Миссис Бабушка - 2017» Пожилых псковичек приглашают на кастинг конкурса «Миссис бабушка»
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