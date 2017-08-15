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Общество

Псковичи стали больше получать и отправлять посылок

Объем входящих посылок в Псковской области в первом полугодии   вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.   Всего в регион поступили чуть более 188 тыс. посылок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области - филиала ФГУП «Почта России».

На 7% выросло и количество отправленных псковичами посылок. Общий поток входящей и исходящей посылочной корреспонденции в первом полугодии 2017 года в Псковской области вырос на 10% и составил чуть более 250 тысяч отправлений.

Большую часть входящего потока составляют посылки из интернет-магазинов.

«Мы ожидаем дальнейший рост объемов посылочной корреспонденции. Почта России создает новые сервисы, и принимает необходимые меры для обеспечения сохранности почтовых отправлений, ведется работа по сокращению сроков доставки корреспонденции», – рассказал директор Псковского филиала Почты России Андрей Марков.

Напомним, в Пскове и Великих Луках услуги по выдаче и приему посылок оказывают специализированные центры (ЦВПП), расположенные в центральном почтовом отделении города Пскова и в почтовом отделении города Великие Луки на улице Зверева, дом 39. Кроме того, в Пскове функционирует участок курьерской доставки, оказывающий услуги по приему и доставке почтовых отправлений на дом или в офис. В июне этого года начал свою работу участок курьерской доставки в городе Великие Луки. Теперь клиенты в Пскове и Великих Луках, могут вызвать курьера, позвонив по номеру курьерской службы 8-800-200-50-5.

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