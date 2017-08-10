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Начался ПАИ-live с Дмитрием Месхиевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Сегодня, 15 августа, гостем ПАИ-live стал руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев.

17 августа Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина открывает новый сезон, на большой сцене будет показан спектакль «Усвятские шлемоносцы» в постановке Александра Кладько. Через месяц — с 15 по 17 сентября — в регионе пройдет фестиваль, посвященный творчеству писателя Сергея Довлатова «Заповедник». Что готовит ТКД для псковских зрителей и гостей со всей России, расскажет Дмитрий Месхиев. 

Свои вопросы гостю можно оставить на странице  ПАИ-live.

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