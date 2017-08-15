Член облизбиркома: Не нужно бояться КОИБов

17:55, 15 августа 2017, ПАИ

«Мы за применение КОИБов на предстоящих выборах», - подчеркнул член Избирательной комиссии Псковской области от партии ЛДПР Василий Тёмин. Он также добавил, что это позиция партии и его личная. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Василий Тёмин считает, что КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней) позволяют снизить до минимума влияние «человеческого фактора» на подсчёт голосов. «Все разговоры о наличии «тайной кнопки» ни что иное, как «охота на ведьм» и желание некоторых политических сил объяснить потерю своей популярности. Гораздо опаснее предвзято настроенный член избирательной комиссии с ручкой в рукаве во время подсчета. Напротив, чем быстрее КОИБы дойдут до сельских участков, тем меньше сомнений будет хотя бы в правильности самого подсчета», - пояснил он.

Член избиркома заметил, что закрыть наблюдателями все участки крайне сложно, а административный ресурс сильнее всего работает именно на селе и это понятно. Он привел пример, когда на выборах МСУ в Идрице, по его мнению, на одном из участков, «человеческий фактор» вообще перевернул результаты выборов с ног на голову и считает, что с КОИБом такое было бы невозможно в принципе.

«В любом случае, технический прогресс не остановишь и КОИБы далеко не последняя ступень эволюции избирательной системы. У наших соседей в Прибалтике уже давно практикуется дистанционное голосование по интернету и все довольны, многим это удобно, выросла явка. Я уверен, когда-нибудь и мы к этому придём. А пока не нужно бояться КОИБов, нужно работать с избирателями, что мы и делаем», - резюмировал Василий Тёмин.

Напомним, 14 августа, члены Избирательной комиссии Псковской области единогласно проголосовали за использование при голосовании на выборах депутатов Псковской городской Думы шестого созыва в Единый День голосования 10 сентября технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Среди них - члены с правом решающего голоса от семи политических партий, в том числе ЛДПР.