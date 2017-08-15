Начальник управления президента обсудила с псковскими коллегами кадровый вопрос в сфере здравоохранения

16:33, 15 августа 2017, ПАИ

15 августа Псковскую область с рабочим визитом посетила начальник управления президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Инна Биленкина. В Псковской областной клинической больнице в рамках работы мобильной приемной президента РФ под руководством Инны Биленкиной состоялся прием граждан по личным вопросам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В приемную поступило шесть обращений, половина из которых касались вопросов жилищно-коммунального хозяйства: ремонта дворов, благоустройства территорий, детских площадок и детских садов, водоснабжения. Кроме того, граждане пришли за помощью в решении вопросов здравоохранения.

По окончании работы мобильной приемной президента Инна Биленкина провела совещание по вопросу кадрового обеспечения в сфере здравоохранения. В его работе прияли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, начальник Государственного управления образования Александр Седунов, председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко, главный врач Псковской областной клинической больницы Анатолий Волков и другие.

Приветствуя участников совещания, Инна Биленкина выразила уверенность в том, что создание медицинского факультета в Псковском государственном университете — правильное решение. «Политика формирования медицинского факультета внутри существующего университета позволяет не распылять кадры, а концентрировать их. Талантливых биологов, химиков, физиков на несколько вузов не наберешь. Поэтому политику формирования единого университета мы будем продолжать», — сказала Инна Биленкина.

В свою очередь Вера Емельянова поблагодарила Инну Биленкину за внимание к кадровому вопросу в здравоохранении Псковской области. Она подчеркнула, что регион испытывает серьезный дефицит медицинских кадров: половина штатных единиц не заполнена, коэффициент совмещения составляет 1,9. Для решения вопроса руководство области предприняло немало действий. В первую очередь, это создание условий для привлечения в регион специалистов и развитие системы медицинского образования.

В частности, практически состоялся проект создания в ПсковГУ факультета «Лечебное дело»: получена лицензия на образовательную программу, выделены контрольные цифры приема и дополнительные средства на приобретение необходимого оборудования. Таким образом, сделано все, чтобы обеспечить прием абитуриентов уже в следующем учебном году 2018–2019 годов, отметила Вера Емельянова. Помимо этого, идет процесс создания на базе Псковской областной клинической больницы базовой кафедры Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова. Это позволит выпускникам вуза повышать свою квалификацию, а медицинскому учреждению — привлекать к работе молодых специалистов. С этой целью администрация региона отрабатывает ряд социальных мер. Кроме того, в регионе уже действуют меры социальной поддержки в виде компенсации аренды жилья и коммунальных платежей, «подъемных» и другие.

«Нам предстоит долгая, кропотливая работа, которая даст результаты в ближайшей перспективе, а также позволит заложить основы на долгосрочную перспективу и создать в сфере здравоохранения иной уровень кадрового обеспечения. Это сложный путь и его осилит идущий», — резюмировала Вера Емельянова.

В ходе обсуждения вопроса участники совещания пришли к выводу, что немедленного результата от проделанной работы ждать не приходится, однако уже на ближайшие 2–3 года можно прогнозировать приток медицинских кадров в региональное здравоохранение. Это и сегодняшние студенты-целевики, и первый выпуск факультета медицинской кибернетики, а через 3 года — медицинских психологов. Кроме того, ожидается высокий конкурс на факультет «лечебное дело», что позволит отобрать лучших абитуриентов. «Все кирпичики заложены. Но мы не останавливаемся на достигнутом», — подытожила Вера Емельянова.