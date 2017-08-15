В трех дошкольных учреждениях Пскова завершаются масштабные ремонтные работы

16:56, 15 августа 2017, ПАИ

В рамках подготовки к новому учебному году в образовательных учреждениях Пскова завершаются масштабные ремонты. В настоящее время осуществляются работы в школах и детских садах по трём муниципальным программам стоимостью более миллиона рублей по каждому объекту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В частности, в рамках муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» заключены контракты и ведутся работы в трёх дошкольных образовательных учреждениях: в детском саду № 34 – капитальный ремонт кровли, в детсадах №№ 20 и 28 – устройство теневых навесов. Капитальный ремонт кровли проводится также в школах № 17 и 20 и муниципально-правовом лицее.

Кроме того, в лицее № 4 в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» ведётся капитальный ремонт ограждений, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» - устройство спортивной площадки.