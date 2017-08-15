Большинство партий не поддержали инициативу КПРФ не использовать КОИБы на выборах в гордуму Пскова

17:00, 15 августа 2017, ПАИ

Большинство партий не поддержали инициативу коммунистов не использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах в Псковскую городскую Думу. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Территориальной избирательной комиссии Пскова Владимир Кротов. Ранее сообщалось, что на заседании Избирательной комиссии области за применение КОИБов проголосовали члены избиркома от 7 партий.

Владимир Кротов пояснил, что первый секретарь псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко направил в Центральную избирательную комиссию РФ обращение с просьбой не использовать КОИБы на выборах в Пскове. «Он мотивировал своё предложение тем, что выборы не большие, явка будет не большой, а на подсчёт голосов с помощью КОИБов нужны дополнительные средства. Кроме того, он указал, что сомневается в объективности подсчёта с помощью КОИБов», - рассказал председатель ТИК.

«С учётом позиции других региональных отделений партий, принимая во внимание позицию администрации города и главы Пскова, было решено использовать КОИБы примерно на 50% избирательных участков», - отметил Владимир Кротов. Он добавил, что комплексы будут стоять на 50 участках, ручной подсчёт голосов проведут на 43 избирательных участках.

«При наличии обоснованной жалобы может быть проведён пересчёт бюллетеней вручную после КОИБа», - подчеркнул председатель ТИК Пскова.

Напомним, что выборы в Псковскую городскую Думу состоятся в Единый день голосования 10 сентября.