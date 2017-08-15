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Иван Цецерский подал в ТИК жалобу на подкуп избирателей «Справедливой Россией»

Глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский обратился в Территориальную избирательную комиссию (ТИК) города Пскова с жалобой на действия кандидатов от «Справедливой России».

По его информации, ими «грубо нарушаются условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». В частности, «кандидаты «Справедливой России» обещают произвести вознаграждение избирателей в зависимости от итогов голосования за них».

Иван Цецерский утверждает, что данная информация подтверждается документами, которые попали в его распоряжение. В их числе - договор оказания услуг, заявление о голосовании досрочно, график заключения договоров с новыми агитаторами, инструкция по заключению договоров с новыми агитаторами, инструкция по разговору с новым агитатором.

По имеющейся у главы Пскова информации, «координацию данной противозаконной деятельности» осуществляет лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак, также являющийся кандидатов в депутаты гордумы.

В связи с тем, что Избирательный кодекс Псковской области запрещает подкуп избирателей, Иван Цецерский просит ТИК принять меры по пресечению незаконной агитационной деятельности, а также «по установлению и привлечению кандидатов и иных лиц, совершивших противоправные действия, выразившиеся в подкупе избирателей, к установленной законодательством ответственности».

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