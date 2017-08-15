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Общество

Спекталь «Усвятские шлемоносцы» откроет новый сезон в Псковском драмтеатре

17 августа новый сезон в Псковском драмтеатре откроется спектаклем «Усвятские шлемоносцы». Об этом сегодня, 15 августа, в прямом эфире проекта ПАИ-live сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев.

По его словам, это новый большой спектакль, который зритель практически еще не видел, поэтому именно им и откроется новый театральный сезон. «Мои чаяния заключаются в том, чтобы довести спектакль до его финального уровня, режиссер-постановщик Александр Кладько накануне проведет двухдневные репетиции. Спектакль длинноват, он идет более 4 часов. Посмотрим, как на этот факт откликнется зритель. Это, конечно, будет не последний показ «Усвятских шлемоносцев», - рассказал Дмитрий Месхиев.

Он также отметил, что следующий показ «Усвятских шлемоносцев» состоится 1 октября.

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