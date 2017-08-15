Месхиев выразил уважение актерам, критиковавшим его за непродление контракта с Кладько

17:20, 15 августа 2017, ПАИ

Руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области, известный кинорежиссёр Дмитрий Месхиев сегодня, 15 августа, в эфире ПАИ-live выразил уважение поступку актёров Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, которые раскритиковали его решение о непродлении контракта с худруком Александром Кладько.

«Эмоции актеров «он уйдет, мы уйдем» — это только эмоции, и я их уважаю. Они этого не боятся, и это хорошо, и за это я их уважаю», — отметил Месхиев.

При этом он заявил, что с уходом Кладько в театре ничего не изменилось. На данный момент сам Мехсиев совмещает должности руководителя дирекции и худрука псковского драмтеатра.