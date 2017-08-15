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Культура

Месхиев выразил уважение актерам, критиковавшим его за непродление контракта с Кладько

Руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области, известный кинорежиссёр Дмитрий Месхиев сегодня, 15 августа, в эфире ПАИ-live выразил уважение поступку актёров Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, которые раскритиковали его решение о непродлении контракта с худруком Александром Кладько. 

«Эмоции актеров «он уйдет, мы уйдем» — это только эмоции, и я их уважаю. Они этого не боятся, и это хорошо, и за это я их уважаю», — отметил Месхиев.

При этом он заявил, что с уходом Кладько в театре ничего не изменилось. На данный момент сам Мехсиев совмещает должности руководителя дирекции и худрука псковского драмтеатра.

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