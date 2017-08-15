Юлия Пересильд поставит спектакль на сцене псковского драмтеатра

17:21, 15 августа 2017, ПАИ

Актриса, уроженка Пскова, Юлия Пересильд поставит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина спектакль «Каштанка». Об этом сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Месхиев отметил, что спектакль выйдет зимой, а уже в сентябре начнутся его репетиции. Он также добавил, что «Каштанка» не станет режиссёрским дебютом для Юлии Пересильд, она уже поставила несколько спектаклей, в том числе, в «Театре наций».

Юлия Пересильд – известная российская актриса. Родилась в 1984 году в Пскове. Окончила ГИТИС. Cыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, в числе которых «Есенин», «Однажды в провинции», «Край», «Пять невест», «О чем молчат девушки», «Палач», «Битва за Севастополь», «Людмила Гурченко», «Таинственная страсть». Актриса Театра Наций.