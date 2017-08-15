Дмитрий Месхиев: Театр должен зарабатывать для себя

18:10, 15 августа 2017, ПАИ

Театр должен зарабатывать, приносить доход, который тратил бы на себя. Об этом заявил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев сегодня, 15 августа, в прямом эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, театр не должен быть прибыльным учреждением, а частично дотационным. «Стараемся отслеживать продажи билетов. Для нас это чрезвычайно важно», - добавил Дмитрий Месхиев.

Кроме того, руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области рассказал, что в рамках проекта «Большие гастроли» в декабре состоится творческий обмен: псковская труппа отправится в Минусинск (Красноярский край), а минусинская труппа - в Псков.