Псковский театр кукол переедет на Некрасова, 24

17:43, 15 августа 2017, ПАИ

Псковский театр кукол переедет в новое помещение на улице Некрасова, 24. Об этом в эфире проекта ПАИ-live сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев.

По его словам, с сентября зал на Некрасова будет приводиться в надлежащее состояние. «И в течение нескольких месяцев, надеюсь, театр кукол переедет на новое место», - уточнил Дмитрий Месхиев.

Относительно судьбы ныне закрытого кинотеатра «Октябрь» Дмитрий Месхиев сообщил, что готовится заявка в Минкульт по организации в здании четырёхзального кинотеатра-культурного центра. Также ведутся переговоры с банками по предоставлению коммерческих кредитов.

«Мы хотим помимо коммерческого кино сделать там киноклуб, выделить один-два зала под некоммерческое европейское кино, чтобы публика могла смотреть, обсуждать такие фильмы. Это важно и особенно для молодёжи. Любители настоящего кино в Пскове есть и их немало», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.