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Общество

Восемь премьер, не считая детских спектаклей, намерен представить псковский театр в новом сезоне

Восемь премьер, не считая детских спектаклей, намерен представить зрителям в новом сезоне Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции (ТКД) Псковской области Дмитрий Месхиев в эфире проекта ПАИ-live 15 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дмитрия Месхиева, режиссёр из Москвы Анна Потапова начала репетиции спектакля «Старик» по произведению Максима Горького. «Ранее этот спектакль уже шёл на сцене псковского театра, но, конечно, ни один актёр из нынешней труппы в то время ещё не работал. Это будет своего рода мостик между прошлым и будущим», - сказал руководитель ТКД. 

Также в планах театра - поставить «Бесприданницу» Островского, «Метель» Пушкина, спектакль «Авиатор» по пьессе Володина. «Всё раскрывать не буду», - сказал Дмитрий Месхиев. Ранее сообщалось, что ещё один спектакль - «Каштанка» - в новом сезоне на псковской сцене поставит актриса Юлия Пересильд.

Кроме того, планируются три новых детских спектакля. «Актёры любят работать в детских спектаклях, это всегда очень интересно», - подчеркнул гость эфира. Он также рассказал, что планирует перенести детские спектакли на малую сцену театра для более близкого контакта зрителей и актёров.

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