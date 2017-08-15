Дмитрий Месхиев планирует устроить в Пскове премьеру своего нового фильма, который будет готов к январю

17:54, 15 августа 2017, ПАИ

Новый фильм Дмитрия Месхиева «Преданные» в настоящее время находится на этапе монтажа. «Затем будет звук, графика, к январю закончим картину», - сообщил режиссер в эфире проекта ПАИ-live сегодня, 15 августа.

Дмитрий Месхиев добавил, что хочет сделать премьеру своей новой картины в Пскове. «Буду просить об этом заказчиков», - заявил он, добавив: «У меня снималась большая часть труппы псковского театра, несколько человек из театра кукол, просто псковские школьники, молодые люди».

Напомним, в этом году в Псковской области проходили съемки новой картины Дмитрия Месхиева с рабочим названием «Преданные». Сценарий к фильму Дмитрий Месхиев написал вместе с народным артистом России и исполнителем главной роли Сергеем Гармашом. В главных ролях также заняты Ирина Розанова, Наталья Суркова, Ирина Рахманова, Кристина Кузьмина, Евгений Ткачук. В одной из центральных ролей - актер Псковского драмтеатра Камиль Иблеев.