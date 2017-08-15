Блат, Лимон, T-check: ПАИ-live c Дмитрием Месхиевым (ВИДЕО)
Сегодня гостем ПАИ-live стал руководитель театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев. Главные темы эфира — открытие нового театрального сезона и сентябрьский фестиваль «Заповедник», посвященный творчеству писателя Сергея Довлатова.
В эксклюзивном интервью ПАИ-live Дмитрий Месхиев рассказал, что изменилось в театре после ухода художественного руководителя, как он поменял бы премьерный спектакль нового сезона, какой убыток в театре считается нормальным, каково народному артисту Новохижину в роли Лимона из «Чиполлино», зачем читать рэп на фестивале Довлатова, что поставит в Пскове режиссер Юлия Пересильд, кого директор ТКД пригласил в Псков «по блату», когда кукольный театр даст первый спектакль в здании бывшего филфака ПсковГУ и станет ли «Октябрь» лучшим кинотеатром региона.