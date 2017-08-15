Первое занятие детского театрального курса «Маска: теория и практика» состоялось в Пскове

21:40, 15 августа 2017, ПАИ

14 августа в Псковском драмтеатре состоялось первое занятие детского театрального спец курса «Маска: теория и практика». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Занятия начались с лекции искусствоведа Марины Николаевой об истории маски. Участники курса познакомились с понятием «маска», узнали историю маски и об отношении к ней «древних».

После лекции ребята приступили к работе с «нейтральной» (белой) маской. «С помощью нейтральной маски мы обнаружили собственные телесные особенности. Взаимодействовали с маской, как с партнером. Это позволило исследовать особенности нашего движения, положения тела, поз, походки...», - рассказывают педагоги курса.

«В детскую театральную школу-мастерскую «Гвозди» объявлен набор на полный учебный год. Отборочный тур пройдет 16 сентября в 12:00 на малой сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина», - отметили в пресс-службе.

Чтобы попасть на первый тур необходимо записаться по телефонам: 8 (8112) 29-18-24 или 8 (911) 395-77-63.