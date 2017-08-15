Выставка изданий о творческих профессиях открылась в Псковской областной библиотеке

22:10, 15 августа 2017, ПАИ

Выставка «Искусство учиться. Как стать лучшим в любом деле» открылась к началу нового учебного года в фойе Псковской областной универсальной научной библиотеки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам организаторов, книги, представленные в экспозиции, помогут специалистам творческих профессий раскрыть свой потенциал, привести мысли и дела в порядок, наладить свой бизнес или сделать его ещё более успешным. Издания будут полезны дизайнерам, иллюстраторам, модельерам, художникам, актерам, скульпторам, журналистам, писателям, арт-директорам, креативным менеджерам, а также фрилансерам многих профессий.

В экспозиции выделены следующие разделы: «Великое чудо-танец»: основы традиций и техник танцев разных стран, времен и народов; «Архитектура»: полезные идеи для архитекторов, специальные словари, справочники, советы по строительству и проектированию зданий и объектов; «Самоучители и школы игры» на валторне, виолончели, баяне и многих других инструментах, «Учимся рисовать»: путеводители по техникам рисунка, курсы акварельной, масляной живописи, основы пейзажа, портрета, системы цвета, пособия интенсивных курсов рисования; «Музыка»: история русской и зарубежной музыки, музыкальная литература, биографии композиторов, учебники по гармонии, теории музыки и пособия по музыкальным занятиям с детьми.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть уникальное пособие для начинающего актера или маститого профессионала, для руководителя театральной студии, абитуриентов и студентов театральных вузов, для практикующих психологов, а также для тех, кто хочет добиться мастерства в общении любого рода: публичных выступлениях, спорах, дискуссиях, лекциях и в каждодневных беседах между людьми; сборник упражнений и авторские тренинги Константина Станиславского, Георгия Товстоногова, Всеволода Мейерхольда и Михаила Чехова.

«Издания, представленные на выставке «Искусство учиться. Как стать лучшим в любом деле», будут своеобразным путеводителем для творческого человека в процессе обретения собственного стиля», - отметили в учреждении.

Выставка работает до середины сентября.