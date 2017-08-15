106 псковичей пострадали от укусов клещей за последние семь дней

20:10, 15 августа 2017, ПАИ

За период c 9 по 16 августа включительно в Псковской области от укусов клещей пострадали 106 человек, из них 28 дети. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

За анализируемый период обратившиеся с укусами клещей зарегистрированы на всех территориях области, кроме Бежаницкого, Дновского, Палкинского, Куньинского, Порховского, Пушкиногорского, Пыталовского и Усвятских районов.

За семь дней лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовали 58 снятых с людей клещей на наличие вируса энцефалита (все результаты отрицательные), 38 насекомых - на боррелиоз (7 положительных результатов), 38 - на моноцитарный эрлихиоз (все результаты отрицательные), 38 - на гранулоцитарный анаплазмоз (все результаты отрицательные).

Всего с начала сезона в лечебно-профилактические учреждения с жалобами на укусы клещей обратились 3 тыс. 135 человек, из них 829 - детей.

Кроме того, с начала сезона специалисты провели акарицидные обработки на площади 329 тыс. 216 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях на площади 123 тыс. 381 га.