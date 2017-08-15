300 тысяч рублей долга взыскали приставы с местного жителя в Печорах

20:30, 15 августа 2017, ПАИ

В Печорах местный житель оплатил долг перед псковской таможней в размере 300 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В соответствии с исполнительным документом, выданным Печорским районным судом, местный житель обязан был выплатить задолженность перед псковской таможней в размере 425 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении должника было возбуждено в мае 2014 года.

С момента возбуждения дела он выплатил около 125 тысяч рублей долга. На середину августа 2017 года остаток долга по исполнительному производству составил 301 тысячу 468 рублей. Именно эту сумму и оплатил житель Печор. Оплачен также и исполнительский сбор в размере 29 тысяч 755 рублей. После перечисления денежных сумм взыскателю, исполнительное производство будет окончено.

«Всем гражданам, планирующим выезд за границу, следует помнить о том, что наличие неоплаченных долгов может разрушить план поездки. Помните, что судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Основанием для этого может быть неисполнение требований судебного акта должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем», - добавили в ведомстве.