К 10 годам тюрьмы приговорили великолучанку за убийство

20:38, 15 августа 2017, ПАИ

Жительница Великих Лук получила 10 лет тюрьмы за убийство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По данным следствия, осужденная, находясь по месту своего жительства, в результате бытовой ссоры нанесла потерпевшей удар ножом с длиной клинка около 20 см в грудь, в результате потерпевшая скончалась на месте.

Приговором Великолукского городского суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.