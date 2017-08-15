На исправительные работы отправился местный житель в Невеле за оскорбление полицейского

21:53, 15 августа 2017, ПАИ

В Невеле местного жителя приговорили к 240 часам исправительных работ за публичное оскорбление сотрудника полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По данным следствия, 26 декабря 2016 года 28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в связи с совершением им правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), был доставлен в дежурную часть МО МВД России «Невельский» для составления протокола об административном правонарушении. В здании полиции гражданин вел себя агрессивно по отношению к окружающим. На требование сотрудника полиции прекратить действия, нарушающие общественный порядок, мужчина в присутствии посторонних гражданских лиц высказал в адрес представителя власти оскорбления в неприличной грубой нецензурной форме.

Невельский районный суд Псковской области признал подсудимого виновным по статье 319 УК РФ и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.