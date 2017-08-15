Сергей Перников принял участие в заседании российско-латвийской межправкомиссии в Риге

20:58, 15 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 15 августа, в Риге заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников принял участие в 7-м заседании межправительственной российско-латвийской комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству.

Российскую делегацию возглавил Министр транспорта РФ Максим Соколов, латвийскую — Министр сообщения Латвийской Республики Улдис Аугулис.

На заседании комиссии делегации обменялись информацией о подготовке к подписанию соглашения между Правительствами России и Латвии о прямом международном железнодорожном сообщении. Латвийская сторона проинформировала об окончании национальных процедур, необходимых для подписания, российская — о проведении необходимых внутригосударственных процедур, по результатам которых латвийской стороне будет направлен итоговый текст документа.

Стороны высоко оценили сотрудничество в области железнодорожного транспорта, отметив взаимодействие между Латвийской железной дорогой (ЛДЗ)и Российскими железными дорогами (РЖД), направленное на сохранение и увеличение объемов международных перевозок грузов, согласованное развитие железнодорожной инфраструктуры, развитие пассажирских перевозок в прямом российско-латвийском железнодорожном сообщении. Латвийская сторона проинформировала российских коллег о возможности участия ЛДЗ и РЖД в программе латвийско-российского приграничного сотрудничества на 2014–2020 годы.

Одним из итогов межправкомиссии стала договоренность о проведении дополнительного обмена 3 тыс. разрешений, действительных для двусторонних, транзитных и перевозок грузов в/из третьих стран на 2017 год, обусловленного увеличением грузопотоков на российском и латвийском рынках перевозок. Обмен разрешениями будет осуществлен до 1 сентября. Комиссией отмечена важность дальнейшего сотрудничества в области дорожного хозяйства, в частности, обмена информацией о содержании и модернизации участков автомобильной дороги Рига — Москва на территории каждой из стран.

Кроме того, обсуждались и вопросы сотрудничества в сфере воздушного транспорта. Отмечено увеличение в 2016 году количества перевезенных пассажиров в воздушном сообщении между двумя странами. Делегации подчеркнули важность синхронного развития инфраструктуры пунктов пропуска на латвийско-российской границе и прилегающей к ним транспортной инфраструктуры.

Участники договорились проводить совместный мониторинг пунктов пропуска в 2018 году для разработки совместных предложений по модернизации инфраструктуры пунктов пропуска и прилегающей к ним транспортной инфраструктуры.

Также стороны обсудили вопросы регионального и таможенного сотрудничества, взаимодействия в гуманитарной и энергетической сфере, сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Следующее заседание межправительственной российско-латвийской комиссии пройдет в Российской Федерации в 2018 году, сообщается на сайте Министерства транспорта РФ.