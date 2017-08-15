Начальник Управления Президента высоко оценила усилия руководства региона в образовании и здравоохранении

21:21, 15 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 15 августа, начальник Управления Президента РФ по научно-образовательной политике Инна Биленкина высоко оценила усилия руководства Псковской области в образовании и здравоохранении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региона.

«Руководство области многое делает в системе образования и здравоохранения. И мы видим результаты этой работы. Псковские школьники очень хорошо учатся и сдают ЕГЭ на 100 баллов по такому очень непростому предмету как химия», — сказала Инна Биленкина.

Она также подчеркнула, что в Псковской области идет работа по выстраиванию системы дополнительного образования школьников, которая позволяла бы учащимся использовать полученные знания в различных профильных кружках. По мнению Инны Биленкиной, большое будущее — за проектной деятельностью, позволяющей выявить у школьников новые компетенции: формирование проекта, выделение лидера и формирование команды, разделение полномочий в команде, выполнение проекта и защита результата.

После посещения Псковской областной клинической больницы, где состоялись прием граждан и совещание по развитию кадров в здравоохранении, начальник Управления Президента отметила серьезное отношение руководства медицинского учреждения к подбору кадров и переоснащению лечебного учреждения. «На приеме был вопрос о том, что вышел из строя какой-то прибор. Больница не ограничилась покупкой такого же прибора или просто ремонтом, а покупает оборудование следующего поколения, с дополнительными возможностями», — отметила Инна Биленкина.

Кроме того, особое внимание начальник Управления Президента РФ по научно-образовательной политике обратила на туристический комплекс области. «Он меня год от года поражает. Я посетила Изборск, Пушкинские Горы, Печоры. Это прекрасные места. И сам город Псков хорошеет день ото дня. В целом у меня от области самые приятные впечатления», — добавила Инна Биленкина.