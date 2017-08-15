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Общество

День малинового варенья празднуется сегодня

Сегодня, 16 августа, празднуется День малинового варенья. Об этом сообщает портал calend.ru.

Этот праздник был придуман сообществом сервиса Daily-menu.ru в 2015 году. И выбор даты для этого «вкусного» дня не случаен. Ведь в этот день на Руси праздновали Малинник – праздник, посвященный этой ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения.

Малину ценили во все времена за её вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии (пироги, желе, кисели и т.д.). Её заготавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенья.

В данном варенье много пользы: оно содержит натуральную салициловую кислоту (основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств); сохраняет молодость (витамины А, Е, РР, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица); содержит много меди (то есть практически является антидепрессантом) и железа (что способствует улучшению кроветворения), а ещё, в отличие от аспирина, не провоцирует гастрит и язву желудка.

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