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Общество

День памяти Элвиса Пресли отмечается 16 августа

Сегодня, 16 августа, проходит традиционный День памяти Элвиса Пресли (Elvis Presley Day) -  певца, музыканта и каратиста.

Как пишет портал calend.ru, каждый год в августе тысячи поклонников короля рок-н-ролла съезжаются в город Мемфис (США) на неделю памяти Элвиса Пресли (Elvis Week). Кроме праздничных концертов, на которых выступают артисты, в том числе и знаменитые фигуры американского шоу-бизнеса, можно увидеть многочисленных копий Элвиса, которые исполняют его песни. И, к тому же, они должны создать максимально близкий по своему внешнему виду и звучанию образ прототипа.

Программа праздника включает в себя множество различных мероприятий, в том числе и трехдневный турнир по каратэ (ведь известно, что Элвис увлекался не только музыкой, но и каратэ). В списке 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone Элвис находится на третьем месте после Битлз и Боба Дилана. До его смерти, наступившей 16 августа 1977 года, было продано 500 миллионов его пластинок, а через семь лет эта цифра возросла вдвое.

Элвис Пресли снялся в 33 фильмах, получая за каждый минимум по миллиону долларов. В 1973 году телепередача с его участием собрала у экранов миллиард человек — такого количества зрителей не было даже у репортажа о высадке первого человека на Луне.

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