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Общество

Наблюдать за вихрями советует сегодня народный календарь

Сегодня, 16 августа, по народному календарю наступил день памяти Антония Римлянина — русского православного святого, жившего в XI-XII веках, сообщает портал calend.ru.

Согласно житию, которое датируется XVI веком, Антоний родился в Риме у православных родителей. Рано осиротев, он раздал большую часть своего наследства бедным, остальное выбросил в бочке в море и принял монашеский постриг. Когда в латинской земле начались гонения на православие, обитель, где подвизался Антоний, была разорена. В течение года монах жил на приморской скале, проводя время в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды камень, на котором стоял Антоний отломился от скалы и упал в море.

Чудесным образом святой проплыл на камне огромное расстояние – через Средиземное море, Атлантику, Неву, Ладожское озеро и Волхов. И накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы он оказался в Новгороде. По преданию, сначала Антоний не понимал русскую речь, но после молитвы заговорил с новгородцами на их языке. При содействии местного епископа Никиты Антоний основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Интересно, что на покупку земель он истратил часть своего имущества, которую рыбаки выловили в море.

Преподобный Антоний управлял обителью 16 лет, а накануне кончины назначил своим преемником инока Андрея.

На Антона (Антония) на Руси смелые люди выходили на перекрестки «сторожить вихри». Если вихрь появлялся, нужно было воткнуть в него нож и при этом держать голову петуха. После этого можно было допрашивать вихрь о том, какая будет зима.

Впрочем, и без этого обряда можно было предсказать погоду: если в Антонов день был сильный ветер, тем более с вихрями — зиму ждали снежную и морозную. Также говорили: «Каков Вихровей, таков и октябрь».

Кроме ветров в этот день опасались дождей — начавшись в этот день, они продолжались еще долго.

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