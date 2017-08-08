Концерн «Калашников» показал электромотоциклы для полиции

Концерн «Калашников» выложил на свой ютьюб-канал видео с демонстрацией новых электромотоциклов «ИЖ», которые будут переданы сотрудникам дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы после форума «Армия-2017». Об этом пишет Afisha Daily.

Сотрудники ДПС уже протестировали новые мотоциклы и, по словам замначальника МВД по Москве Александра Петрикова, ощутили их «уемистость, маневренность и другие ходовые качества». Сам Петриков отметил экологичность данного вида транспорта.

Технических подробностей про мотоцикл пока нет, известно только, что запаса хода от одной зарядки у новой модели хватает на 150 километров, а мощность двигателя составляет 15 киловатт.

Для широкой публики мотоциклы представят на форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа, после чего их передадут московской полиции.

Ранее сообщалось, что «Калашников» занимается разработкой нескольких моделей мотоциклов для силовых структур. Источник РБК заявлял, что внешне мотоциклы для военных целей похожи на японские горные Kawasaki.