0
22:47
Американец слетал в «Макдоналдс» на мотопараплане, чтобы купить бургер
18:02
Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
15:40
Tвиттер сможет предсказывать преступления
09:34
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
21:48
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
22:49
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
21:56
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
Еще новости
Страна и мир

Один из операторов «большой четверки» договорился с ФАС уравнять цены на роуминг до декабря

Один из операторов «большой четверки», в которую входят «Вымпелком» («Билайн»), МТС, «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (Tele2), договорился с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) изменить тарифы на услуги связи в поездках до 15 декабря 2017 года, исключив необоснованную разницу цен. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает RNS.

«ФАС России приняла решение продлить срок исполнения предупреждения для одного из операторов связи до 15 декабря 2017 года, согласно мотивированному ходатайству, направленному в адрес ведомства в положенный срок»,— говорится в сообщении ФАС.

Что это за оператор, ведомство не уточняет, хотя утром 15 августа «Коммерсант» сообщил, что МТС согласился уравнять цены на роуминг, но только через год. До этого пресс-служба ФАС сообщила, что только один из операторов «большой четверки» согласился исполнить требование ведомства.

ФАС вынесла предписание об изменении тарифов и выравнивании цен для операторов «большой четверки» в середине июля. Компании должны были выполнить его в течение 14 дней, а также уведомить об этом абонентов за 10 дней до введения новых условий.

Напомним, что 14 августа компания «Мегафон» заявила, что подаст на ведомство в суд, так как считает претензии ФАС необоснованными.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Американец слетал в «Макдоналдс» на мотопараплане, чтобы купить бургер
08 августа 2017
Американец слетал в «Макдоналдс» на мотопараплане, чтобы купить бургер
Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
06 августа 2017
Злоупотребление сахаром оказалось причиной мужской депрессии
Tвиттер сможет предсказывать преступления
06 августа 2017
Tвиттер сможет предсказывать преступления
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
06 августа 2017
День Бориса и Глеба наступил по народному календарю
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире
03 августа 2017
Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире 1
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ
02 августа 2017
Мужчина напал на репортёра во время прямого эфира с места празднования Дня ВДВ 2
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
01 августа 2017
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать арбузы и дыни
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет
28 июля 2017
Около 275 тысяч сайтов заблокировал Роскомнадзор за пять лет

Идет загрузка...