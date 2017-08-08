Один из операторов «большой четверки» договорился с ФАС уравнять цены на роуминг до декабря

22:19, 15 августа 2017, ПАИ

Один из операторов «большой четверки», в которую входят «Вымпелком» («Билайн»), МТС, «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (Tele2), договорился с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) изменить тарифы на услуги связи в поездках до 15 декабря 2017 года, исключив необоснованную разницу цен. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает RNS.

«ФАС России приняла решение продлить срок исполнения предупреждения для одного из операторов связи до 15 декабря 2017 года, согласно мотивированному ходатайству, направленному в адрес ведомства в положенный срок»,— говорится в сообщении ФАС.

Что это за оператор, ведомство не уточняет, хотя утром 15 августа «Коммерсант» сообщил, что МТС согласился уравнять цены на роуминг, но только через год. До этого пресс-служба ФАС сообщила, что только один из операторов «большой четверки» согласился исполнить требование ведомства.

ФАС вынесла предписание об изменении тарифов и выравнивании цен для операторов «большой четверки» в середине июля. Компании должны были выполнить его в течение 14 дней, а также уведомить об этом абонентов за 10 дней до введения новых условий.

Напомним, что 14 августа компания «Мегафон» заявила, что подаст на ведомство в суд, так как считает претензии ФАС необоснованными.