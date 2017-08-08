«Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале

22:46, 15 августа 2017, ПАИ

Программа «Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале. Об этом сообщает РБК.

По данным источников издания, Первый расторг договор с компанией «Дом», которая производит «Пока все дома», после скандала с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах.

"Это факт. И решение о расторжении контракта с компанией [«Дом»] было принято не сегодня, а около месяца назад <…> Главная причина [этого решения] — испорченная репутация программы. И все ждали каких-то действий от Первого канала", — рассказал источник РБК, близкий к руководству канала.

В пресс-службе Первого изданию не ответили. Тимур Кизяков сообщил РБК, что ему о расторжении договора неизвестно.

В декабре 2016-го СМИ сообщили, что ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков и его супруга Елена брали деньги за производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок», сразу из нескольких источников. По словам источника РБК, компания «Дом» (на 49,50% принадлежит Кизякову) получала деньги за эту рубрику с телеканала, с государства и со спонсоров.