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«Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале

Программа «Пока все дома» больше не будет выходить на Первом канале. Об этом сообщает РБК.

По данным источников издания, Первый расторг договор с компанией «Дом», которая производит «Пока все дома», после скандала с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах.

"Это факт. И решение о расторжении контракта с компанией [«Дом»] было принято не сегодня, а около месяца назад <…> Главная причина [этого решения] — испорченная репутация программы. И все ждали каких-то действий от Первого канала", — рассказал источник РБК, близкий к руководству канала.

В пресс-службе Первого изданию не ответили. Тимур Кизяков сообщил РБК, что ему о расторжении договора неизвестно.

В декабре 2016-го СМИ сообщили, что ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков и его супруга Елена брали деньги за производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок», сразу из нескольких источников. По словам источника РБК, компания «Дом» (на 49,50% принадлежит Кизякову) получала деньги за эту рубрику с телеканала, с государства и со спонсоров.

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