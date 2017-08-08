Туроператоры рассказали о самых выгодных направлениях для пляжного отдыха в сентябре

22:50, 15 августа 2017, ПАИ

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых дешевых направлений для пляжного отдыха с вылетом 1 сентября, сообщает Afisha Daily.

По сравнению с ценами за август стоимость недельных туров на двоих с включенным перелетом и проживанием снизилась на 20–40% в зависимости от направления. Дешевле всего неделю у моря можно провести на берегах Крыма — тур обойдется в 19 тысяч рублей, в августе те же условия стоили не меньше 30 тысяч рублей.

В рейтинге вслед за Крымом расположился город Сочи — трехзвездочный отель без питания и перелет всего за 24,5 тысяч рублей. Первую тройку самых дешевых направлений заняла Анапа — семь дней на Черном море обойдутся паре туристов в 25,8 тысяч рублей. По сравнению с августовскими ценами тур подешевел сразу на 10 тысяч рублей.

За те же деньги можно побывать за границей — в турецком Кемере. За 30 тысяч рублей доступен тур и в болгарские Золотые Пески. Самый дешевый вариант отдыха в Греции будет стоить уже больше 37 тысяч рублей, на Кипре — 49 тысяч рублей.

Ранее туристические агрегаторы Aviasales и Skyscanner сравнили цены на августовские и сентябрьские туры. По данным первого, больше всего подешевели поездки в Азербайджан (на 34%), Черногорию (30%) и на Кипр (27%). Skyscanner составил иной рейтинг: самое существенное падение цен зафиксировано на латышском направлении (33%), а также азербайджанском (28%) и армянском (24%).