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Американский дизайнер разработала коллекцию обуви по детским рисункам

Креативный директор нью-йоркского бренда iRi Джанет Йонг разработала коллекцию обуви, вдохновившись детскими рисунками. Об этом сообщаетиздание Highsnobiety.

Коллекция получила название Playing on Paper. В нее вошла ботинки из неопрена, нейлона и кожи ярких цветов и необычных форм. Приобрести обувь из новой коллекции можно будет на сайте бренда с октября 2017-го.

В феврале IKEA подвела результаты конкурса «Дети рисуют для детей», в котором россиянка София Оганянц стала одним из победителей. Теперь по ее эскизу компания выпустит мягкую игрушку, которая поступит в продажу этой осенью.

 

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