Билл Гейтс передал в благотворительный фонд 4,6 млрд долларов

22:56, 15 августа 2017, ПАИ

Американский предприниматель Билл Гейтс пожертвовал в благотворительный фонд 64 миллиона акций основанной им компании Microsoft на сумму в 4,6 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Это крупнейшее пожертвование Гейтса с 2000 года, когда предприниматель передал в благотворительный фонд акции Microsoft на 5,1 млрд долларов.

Издание не называет конкретный фонд, в который было направлено пожертвование, но отмечает, что обычно Гейтс перечисляет средства в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, которым он руководит вместе со своей женой.

В июле американский миллиардер Уоррен Баффет пожертвовална благотворительность более трех млрд долларов. Средства были направлены в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, фонд The Susan Thompson Buffett Foundation, основанный в честь его покойной жены Сьюзан Томпсон, а также в благотворительные организации The Sherwood Foundation, The Howard G.Buffett Foundation и NoVo Foundation, которыми управляют дети Баффета.