Билл Гейтс передал в благотворительный фонд 4,6 млрд долларов
Американский предприниматель Билл Гейтс пожертвовал в благотворительный фонд 64 миллиона акций основанной им компании Microsoft на сумму в 4,6 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
Это крупнейшее пожертвование Гейтса с 2000 года, когда предприниматель передал в благотворительный фонд акции Microsoft на 5,1 млрд долларов.
Издание не называет конкретный фонд, в который было направлено пожертвование, но отмечает, что обычно Гейтс перечисляет средства в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, которым он руководит вместе со своей женой.
В июле американский миллиардер Уоррен Баффет пожертвовална благотворительность более трех млрд долларов. Средства были направлены в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, фонд The Susan Thompson Buffett Foundation, основанный в честь его покойной жены Сьюзан Томпсон, а также в благотворительные организации The Sherwood Foundation, The Howard G.Buffett Foundation и NoVo Foundation, которыми управляют дети Баффета.