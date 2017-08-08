«Яндекс.Такси» будет страховать пассажиров на время поездки

23:04, 15 августа 2017, ПАИ

«Яндекс.Такси» начнет страховать своих пассажиров на время поездки. Сервис ведет переговоры с РЕСО, ВСК и «Ингосстрахом». Об этом сообщает «Коммерсант».

Перед тем как внедрять страхование в масштабах страны, «Яндекс.Такси» протестирует функцию в трех-пяти городах. При этом максимальная сумма выплаты по страховому случаю может быть в пределах 2 млн рублей.

«Сейчас рано говорить, как именно это будет реализовано. Возможно, согласиться на страхование своих поездок можно будет в меню приложения», - пояснил руководитель отдела регионального развития «Яндекс.Такси» Алексей Федотов

Представители Uber, с которым «Яндекс.Такси» недавно объединил бизнес в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане, также заявили о возможном запуске страхования пассажиров.

По данным источника «Коммерсанта» на финансовом рынке, страхование пассажиров увеличит стоимость поездки на 3–5 рублей.