Павел Дуров показал свой голый торс и бросил вызов Владимиру Путину
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, вдохновившись недавней рыбалкой Владимира Путина, опубликовал у себя в инстаграме фото с голым торсом. Свой снимок Дуров сопроводил хэштегом #PutinShirtlessChallenge («Путин топлес челлендж»). На фото обратило внимание издание Afisha Daily.
«Если ты россиянин, ты должен принять участие в #PutinShirtlessChallenge. Два правила — никакого фотошопа и никакого пампинга. В противном случае — ты не альфа», — написал Дуров в описании к фото.