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Минтранс разрешил бесплатно провозить в ручной клади шубы и другую зимнюю одежду

Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Светлана Петрова пообещала, что шубы, пальто и другую зимнюю верхнюю одежду по-прежнему можно будет бесплатно провозить в ручной клади, сообщает «Российская газета».

Петрова напомнила, что в России очень много климатических зон, погодные условия в которых сильно отличаются. В качестве примера она привела перелет из Сочи в Якутск в октябре, когда пассажиру уже никак не обойтись без теплой одежды по прилете в город назначения.

«Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке, для того чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают», — ответила чиновница на вопрос одного из россиян.

Ранее стало известно, что Минтранс разрабатывает новую редакцию проекта Федеральных авиационных правил. Из списка вещей, которые можно бесплатно брать с собой в салон сверх нормы, Минтранс предложил исключить: папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, телефон сотовой связи, фотоаппарат, видеокамеру, а также портативный компьютер. Их можно будет брать с собой только после процедуры взвешивания. Минимальный вес ручной клади при этом составит 5 килограмм.

Ожидается, что законопроект вступит в силу уже в ноябре 2017 года. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев считает, что благодаря новому закону цена авиабилета для авиапассажира только с ручной кладью понизится на 2–2,5 тыс. рублей.

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