Геннадий Онищенко призвал наказывать государственные СМИ за освещение рэп-баттлов

22:35, 15 августа 2017, ПАИ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» обвинил государственные СМИ в безответственности за освещение рэп-баттла между Оксимироном и Гнойным. Об этом пишет Afisha Daily.

«То, что государственные СМИ раскручивают его, — это, конечно, с их стороны безответственно. Отсутствие профессионализма с точки зрения тех денег, которые им дает государство. Я понимаю, какие-нибудь оппозиционные СМИ, но они живут по своим законам. Для государственных СМИ это недопустимо», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко,.

Чиновник заявил, что руководители СМИ, которые финансируются государством, должны ответить за свои поступки перед соответствующими структурами администрации президента. Также Онищенко призвал изменить законодательство в этой области и ввести более суровое наказание для нарушителей.

«В ролике убогий язык, законы русской разговорной речи, культуры там даже и близко не ночевали. Интернет сегодня отражает ту убогость духовную, которая есть в нашем обществе, раз это находит такой широкий отклик», — отметил Онищенко.