«Псковэнерго» продолжает знакомить региональное бизнес-сообщество с возможностями онлайн-сервисов по техприсоединению

09:21, 16 августа 2017, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» продолжает знакомить заявителей с возможностями технологического присоединения к электрическим сетям на территории Псковской области с помощью интернет-порталов. В целях повышения информированности представителей регионального бизнес-сообщества и, прежде всего, малых и средних предприятий, развернутая статья о новых возможностях дистанционных клиентских сервисов опубликована в региональном деловом издании «Бизнес-курс».

Предпринимателям предлагается осуществить процедуру техприсоединения дистанционно не только с использованием сервисов корпоративного сайта ПАО «МРСК Северо-Запада», но и посредством единого интернет-портала портал-тп.рф, обеспечивающего возможность:

• найти ближайший центр питания на интерактивной карте и оценить его загрузку;

• произвести предварительный расчет стоимости услуг;

• произвести расчет необходимой мощности подключаемых устройств;

• узнать контакты электросетевых организаций группы компаний «Россети», а также определить, в зону обслуживания какой компании входит территория размещения подключаемого объекта;

• направить вопрос или обращение в адрес сетевой организации;

• оценить качество и доступность технологического присоединения к электрическим сетям.

В 2016 году более тысячи обращений от клиентов в «Псковэнерго» поступило именно через интернет-приемную. По данным отдела по взаимодействию с клиентами «Псковэнерго», в первом полугодии 2017 года интернет-сервисами воспользовались уже 650 заявителей, из них 200 юридических лиц, 450 – физических.

Работу по повышению информированности о подключении к электросетям «Псковэнерго» ведет совместно с государственным комитетом Псковской области по тарифам и энергетике и Торгово-промышленной палатой Псковской области в рамках реализации целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям». Помимо консультативной работы в Центрах обслуживания потребителей и в онлайн-сервисах, специалисты «Псковэнерго» участвуют в публичных инфраструктурных мероприятиях, в проведении «Дней предпринимателей» для представителей малого и среднего предпринимательства с разъяснением процедуры доступа к электросетевой инфраструктуре. Так, в начале августа специалисты ПО «Южные ЭС» представили возможности дистанционных сервисов по техприсоединению на заседании Координационного совета по содействию и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Великие Луки