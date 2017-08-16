0
20:52
В Пскове открыт дополнительный приём заявлений на курс актерского мастерства РГИСИ
18:09
Программу «Сладкий пёс» представит клуб собаководства «Бест» на Медовом фестивале в Пскове
18:08
Псковичей приглашают присоединиться к проекту фонда «Общественное мнение» и Высшей школы экономики
17:27
На Медовом фестивале кофейня Milk and Cookies угостит псковичей десертами
12:42
Предложения по развитию транспортной логистики СЗФО представил Андрей Турчак на совещании с Владимиром Путиным
12:31
Компания «Смартер» стала партнером «Медового фестиваля-2017»
11:12
Участники Медового фестиваля в Пскове окунутся в мир латиноамериканских танцев
Еще новости
Общество

Дополнительными услугами Пенсионного фонда смогут воспользоваться жители Псковской области

Жители Псковской области могут воспользоваться 37 услугами Пенсионного фонда РФ онлайн. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России запущены новые сервисы подачи заявлений:

- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

- о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

- о согласии на осуществление за нетрудоспособным гражданином ухода неработающим трудоспособным лицом;

- о назначении компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

Для удобства граждан с 2016 года зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на портале госуслуг можно во всех территориальных Управлениях и Отделах Пенсионного фонда по Псковской области. На приёме специалисты помогут заполнить анкету и подтвердят личность обратившегося. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. После подтверждения учетной записи пользователю становятся доступными все государственные услуги на Портале, а также доступ в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

На сегодняшний день гражданам доступно 37 электронных услуг ПФР, требующих регистрации и 7 услуг без регистрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове открыт дополнительный приём заявлений на курс актерского мастерства РГИСИ
16 августа 2017
В Пскове открыт дополнительный приём заявлений на курс актерского мастерства РГИСИ
Программу «Сладкий пёс» представит клуб собаководства «Бест» на Медовом фестивале в Пскове
16 августа 2017
Программу «Сладкий пёс» представит клуб собаководства «Бест» на Медовом фестивале в Пскове
Псковичей приглашают присоединиться к проекту фонда «Общественное мнение» и Высшей школы экономики
16 августа 2017
Псковичей приглашают присоединиться к проекту фонда «Общественное мнение» и Высшей школы экономики
На Медовом фестивале кофейня Milk and Cookies угостит псковичей десертами
16 августа 2017
На Медовом фестивале кофейня Milk and Cookies угостит псковичей десертами
Предложения по развитию транспортной логистики СЗФО представил Андрей Турчак на совещании с Владимиром Путиным
16 августа 2017
Предложения по развитию транспортной логистики СЗФО представил Андрей Турчак на совещании с Владимиром Путиным
Компания «Смартер» стала партнером «Медового фестиваля-2017»
16 августа 2017
Компания «Смартер» стала партнером «Медового фестиваля-2017»
Участники Медового фестиваля в Пскове окунутся в мир латиноамериканских танцев
16 августа 2017
Участники Медового фестиваля в Пскове окунутся в мир латиноамериканских танцев
Tele2 запустила роуминг на островах Карибского бассейна и в Иране
16 августа 2017
Tele2 запустила роуминг на островах Карибского бассейна и в Иране

Идет загрузка...