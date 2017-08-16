Дополнительными услугами Пенсионного фонда смогут воспользоваться жители Псковской области

20:35, 16 августа 2017, ПАИ

Жители Псковской области могут воспользоваться 37 услугами Пенсионного фонда РФ онлайн. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России запущены новые сервисы подачи заявлений:

- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

- о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

- о согласии на осуществление за нетрудоспособным гражданином ухода неработающим трудоспособным лицом;

- о назначении компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

Для удобства граждан с 2016 года зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на портале госуслуг можно во всех территориальных Управлениях и Отделах Пенсионного фонда по Псковской области. На приёме специалисты помогут заполнить анкету и подтвердят личность обратившегося. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. После подтверждения учетной записи пользователю становятся доступными все государственные услуги на Портале, а также доступ в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

На сегодняшний день гражданам доступно 37 электронных услуг ПФР, требующих регистрации и 7 услуг без регистрации.