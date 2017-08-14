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Псковский суд отклонил жалобу собственника земли в Себежском районе, которого оштрафовали за зарастание участка

Псковский областной суд отклонил жалобу землевладельца на постановление Себежского районного суда, оставившего в силе решение  Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям о привлечении собственника к административной ответственности за нарушение земельного законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора, нарушение земельного законодательства было  выявлено на участке сельскохозяйственого назначения у деревни Войтехово Себежского района. При проведении контрольно-надзорного мероприятия инспектор отдела земельного надзора установил, что сельхозугодья площадью 0,9 га не используются по назначению и заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью на всей площади.

Собственник привлечен к административной ответственности, в соответствии с частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Землевладелец не согласился с вынесенным постановлением Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям и обжаловал его в суде, так как считает, что не является собственником земельного участка, а также не присутствовал при вынесении постановления.

Рассмотрев представленные по делу материалы, Себежский районный суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения жалобы нет. Собственнику правомерно назначено административное наказание, так как он не выполнял на принадлежащем ему земельном участке сельхозназначения установленные требования и обязательные мероприятия по защите земли от зарастания.

Доводы жалобы о том, что земельный участок отчужден и уже не находится в собственности заявителя, не были приняты судом во внимание, так как суду не предоставлено сведений, подтверждающих переход права собственности. Отклонен и довод о том, что заявитель не присутствовал при вынесении постановления, так как он был надлежащим образом уведомлен об этом.

Исходя из этого, суд оставил постановление Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Не согласившись с таким решением, собственник обжаловал его в Псковском областном суде.

Рассмотрев представленные материалы, суд вышестоящей инстанции   не нашел доводов, которые могли бы повлечь отмену принятых ранее по делу решений и оставил в силе постановление Себежского районного суда.

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