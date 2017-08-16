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Общество

Импорт бриллиантов в России вырос в два раза

Импорт алмазов и бриллиантов в России вырос в два раза за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ввоз рубинов, сапфиров и изумрудов увеличились вчетверо. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за январь-май в Россию привезли более 60,5 тыс. обработанных и необработанных алмазов.

Как пишет газета «Известия», эксперты связывают это с обелением рынка и политикой ЦБ, когда регулятор активно закрывает банки, занимающиеся обналичиванием незаконных доходов.

Президент Гильдии ювелиров Эдуард Уткин отметил, что рост импорта в большей степени связан с тем, что участники рынка все втягиваются в законный оборот, боясь рисков за нелегальный провоз драгоценных камней через таможню и проблемный расчет за ввезенные драгоценности. Уткин также добавил, что здесь есть и заслуга сотрудников полиции, которые стали работать лучше.

Заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Климанов считает, что легализация рынка может привести к краткосрочному повышению цен на ювелирные изделия, но это останется заметным лишь для россиян, которые будут покупать драгоценности в неспециализированных торговых точках.

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